У результаті вибуху у Дрогобичі під завалами можуть перебувати ще 5 осіб

Після вибуху в житловому будинку в Дрогобичі (Львівська область) під завалами може перебувати ще 5 осіб. Про це на брифінгу заявив заступник директора департаменту реагування на надзвичайні ситуації Держслужби України з надзвичайних ситуацій Петро Коротинський.

Коротинський зазначив, що в держслужбі врахували тільки прописаних і можливу кількість людей, які проживають у цьому будинку.

"За оперативними даними, ще під завалами може перебувати 5 осіб, враховуючи кількість прописаних і можливу кількість проживають в цих квартирах", - повідомив він.

Рятувальні роботи тривають.

Раніше повідомлялося, що на місці аварії рятувальники знайшли тіла двох людей. Також від вибуху постраждали семеро людей, четверо з яких - діти.

Нагадаємо, вибух у чотириповерховому будинку у Дрогобичі відбувся 28 серпня о 2:46 ночі. У результаті вибуху сталося руйнування під'їзду з першого по четвертий поверх. На місці аварії розгорнули наметове містечко, куди тимчасово помістили постраждалих.

За попередньою інформацією рятувальників, вибух стався через витік газу. Проте пізніше ця версія була названа малоймовірною.