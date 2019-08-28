В результате взрыва газа в четырехэтажке в Дрогобыче погиб человек

Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

Поисково-спасательные работы продолжаются

На месте взрыва в жилом доме в Дрогобыче (Львовская область) спасатели обнаружили тело одного погибшего человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что по состоянию на 6:05 под завалами обнаружен один погибший.

"Всего 1 человек погиб, 7 человек госпитализированы, из них 4 ребенка. Поисково-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Напомним, в Дрогобыче в результате взрыва обрушился четырехэтажный дом. Взрыв произошел в 02:46 по ул. Грушевского, 101. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Предварительно установлено, что произошел взрыв бытового газа. На месте происшествия проводится развертывание палаточного городка.

Ранее в селе Нелипино Свалявского района Закарпатской области в результате взрыва газовоздушной смеси был поврежден жилой дом, а также травмированы двое человек.

Напомним, вследствие взрыва в Фастове (Киевская область) повреждено 27 квартир. Всего от взрыва газа в жилом доме погибли двое людей.