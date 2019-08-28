ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Число погибших в результате взрыва в Дрогобыче выросло

Новости » Происшествия    28.08.2019 - 09:01
Число погибших в результате взрыва в Дрогобыче выросло
Фото: взрыв в Дрогобыче (npu.gov.ua)

Спасатели нашли тело еще одного человека

В результате взрыва в Дрогобыче (Львовская область) в жилом доме погибли двое людей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что спасатели нашли тело еще одного человека.

"В 08:20 на месте аварии подъезда жилого дома по ул. Грушевского, 101, г. Дрогобыч найден еще один погибший человек", - говорится в сообщении.

Также в результате взрыва пострадали семеро людей, из которых четверо - дети. В связи с этим полиция открыла уголовное производство.

"Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст.270-1 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Дрогобыче в результате взрыва обрушился четырехэтажный дом. Взрыв произошел в 02:46 по ул. Грушевского, 101. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Предварительно установлено, что произошел взрыв бытового газа. На месте происшествия проводится развертывание палаточного городка. Тогда сообщалось об одном погибшем.

Полиция расследует взрыв в жилом доме в Дрогобыче В результате взрыва газа в четырехэтажке в Дрогобыче погиб человек
Новости Украины ЛьвовпогибшиеВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь