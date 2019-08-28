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Взрыв в Дрогобыче: в ГСЧС назвали утечку газа маловероятной

Новости » Происшествия    28.08.2019 - 10:44
Взрыв в Дрогобыче: в ГСЧС назвали утечку газа маловероятной
Фото: взрыв в Дрогобыче (npu.gov.ua)

Правопорядок возле дома, где произошел взрыв, обеспечивает более 200 правоохранителей

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что взрыв в Дрогобыче произошел не из-за утечки газа. Об этом заявил заместитель директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Петр Коротинский на брифинге.

К такому выводу спасатели пришли в процессе проведения работ газовой службы.

"С начала разрушения дома было подозрение, что произошел взрыв газа. Однако в процессе проведения работ газовой службы было установлено, что эта причина маловероятна", - отметил он.

Кроме того, Дрогобычский городской совет проинформировал, что из-за взрыва сейчас шесть человек эвакуированы. В медицинские учреждения обратились 7 человек. Двое погибших.

Взрыв в Дрогобыче: в ГСЧС назвали утечку газа маловероятной

"Дорога на улице Грушевского перекрыта для проезда транспорта. По вопросам эвакуации и размещения населения просим обращаться в СОШ №16, где работает эвакуационная комиссия. Также для пострадавших жителей дома организовано питание", - указано в сообщении горсовета.

Также заместитель директора департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолий Серединский подчеркнул, что обеспечивает правопорядок возле дома и на прилегающей территории более 200 правоохранителей - полиция и военнослужащие Нацгвардии.

Напомним, в результате взрыва в Дрогобыче (Львовская область) в жилом доме погибли двое людей.

Как писало РБК-Украина ранее, в Дрогобыче в результате взрыва обрушился четырехэтажный дом. Взрыв произошел в 02:46 по ул. Грушевского, 101. В частности, произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Предварительно заявляли, что произошел взрыв бытового газа. На месте происшествия проводится развертывание палаточного городка. Ранее сообщалось об одном погибшем.

Добавим также, полицейские открыли уголовное производство по факту взрыва в Дрогобыче (Львовская область) в жилом доме.

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