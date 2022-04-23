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В результате удара по Одессе погибли 5 человек, много раненых

Новина українською →
Суббота 23 апреля 2022 17:21
В результате удара по Одессе погибли 5 человек, много раненых Фото: в результате удара по Одессе погибли 5 человек, много раненых (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты прибегли к ракетному обстрелу по Одессе. Сейчас известно о пяти погибших, есть много пострадавших.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"5 убитых и 18 раненых украинских граждан. Это только тех, кого нашли. И скорее всего, будет больше", - пишет Ермак.

Также известно, что среди погибших - трехмесячный ребенок.

"Ничего святого. Абсолютно. Зло будет наказано", - добавил Ермак.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о ракетном обстреле по Одессе. В результате огня со стороны оккупантов произошел пожар в одном из жилых комплексов. Также первоначально было известно о трех погибших.

Как позже сообщила пресс-служба оперативного командования "Юг", сейчас есть вероятность повторных обстрелов по городу. Группировка ПВО сбила две ракеты врага, однако остальные две поразили военный объект и жилые дома.

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