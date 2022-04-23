При ракетном обстреле Одессы погибли три человека, - нардеп

В результате ракетного обстрела Одесса 23 апреля есть погибшие. На данный момент известно о трех жертвах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Алексея Гончаренко.

"Трое погибших в результате ракетного удара по Одессе", - сообщил он.

Обновлено на 16:50

В то же время по словам советника министра внутренних дел Вадима Денисенко, данные о погибших еще проверяются.

"Информация о жертвах проверяется. По неподтвержденной информации, один человек погиб", - отметил он в эфире телемарафона.