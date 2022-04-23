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При ракетном обстреле Одессы погибли три человека, - нардеп

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Одесса, Суббота 23 апреля 2022 16:24
При ракетном обстреле Одессы погибли три человека, - нардеп Фото: обломки ракеты в Одессе (t.me/dumskaya_net)
Автор: Сергей Новиков

В результате ракетного обстрела Одесса 23 апреля есть погибшие. На данный момент известно о трех жертвах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Алексея Гончаренко.

"Трое погибших в результате ракетного удара по Одессе", - сообщил он.

Обновлено на 16:50

В то же время по словам советника министра внутренних дел Вадима Денисенко, данные о погибших еще проверяются.

"Информация о жертвах проверяется. По неподтвержденной информации, один человек погиб", - отметил он в эфире телемарафона.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе, известно о попадании в жилой дом, обломки ракеты упали на одно из городски кладбищ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже прокомментировал этот удар, призвав мировое сообщество признать Россию государством-террористом.

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