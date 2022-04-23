В результаті удару по Одесі загинули 5 людей, багато поранених

Російські окупанти вдалися до ракетного обстрілу по Одесі. Наразі відомо про п'ятьох загиблих, є багато постраждалих.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Нічого святого. Абсолютно. Зло буде покаране", - додав Єрмак.

Також відомо, що серед загиблих - тримісячна дитина.

"5 убитих та 18 поранених українських громадян. Це тільки тих, кого знайшли. І скоріше за все, буде більше", - пише Єрмак.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про ракетний обстріл по Одесі. Внаслідок вогню з боку окупантів сталася пожежа в одному із житлових комплексів. Також спочатку було відомо про трьох загиблих.

Як пізніше повідомила пресслужба оперативного командування "Південь", наразі є ймовірність повторних обстрілів по місту. Угрупування ППО збило дві ракети ворога, однак інші дві вразили військовий об’єкт та житлові будинки.

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