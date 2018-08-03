В результате пожара в Инженерно-педагогической академии госпитализирован пожарный

Сотрудник ГСЧС получил тепловой удар во время тушения пожара

В результате возгорания в Инженерно-педагогической академии в больницу с тепловым ударом был госпитализирован 35-летний работник ГСЧС, который принимал участие в тушении пожара. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Отмечается, что в результате пожара было повреждено около 1320 кв. м.

Было установлено, что на крыше двухэтажного административного здания учебного заведения произошло возгорание при проведении ремонтных работ.

Эвакуация людей из помещения сооружения не осуществлялась.

Фото: пожар в Харькове

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 2 августа в 15:07 в дежурную часть Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании учебного корпуса №4 Украинской инженерно-педагогической академии. Спасателями ГСЧС было установлено, что огнем охвачены конструкции чердака, перекрытие и крыши двухэтажного здания.

По состоянию на 18:00 2 августа пожар был локализирован.

Позже появились видео пожара в Харькове.

Отметим, синоптики предупредили, что в Украине 3-5 августа ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности в некоторых областях.