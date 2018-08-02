Пожар в Инженерно-педагогической академии локализирован

Новости Общество 02.08.2018 - 18:52
Фото: (telegram.org/Громадське Харків)
Фото: (telegram.org/Громадське Харків)

Площадь пожара в Инженерно-педагогической академии составляет 800 кв. м

В Харькове локализировали пожар в Инженерно-педагогической академии. Об этом говорится на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области (ГСЧС).

По данным на 18:00 пожар был локализован. Сейчас продолжается ликвидация пожара.

Отметим, что общая площадь пожара увеличилась до  800 кв. м.

На месте происшествия работают подразделения ГСЧС в количестве 13 отделений на автоцистернах, 4 автолестниц, 2 аварийно-спасательных автомобилей, а также другая спецтехника. На пожаре работают около 96 человек личного состава ГСЧС.

Напомним, ранее в сети появились видео пожара в Харькове.

Сегодня стало известно, что в 15:07 в дежурную часть Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании учебного корпуса №4 Украинской инженерно-педагогической академии. Спасателями ГСЧС было установлено, что огнем охвачены конструкции чердака, перекрытие и крыши двухэтажного здания.

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Теги:  Харьков,  Харьков,  пожар  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС