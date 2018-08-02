Пожар в Инженерно-педагогической академии локализирован

Площадь пожара в Инженерно-педагогической академии составляет 800 кв. м

В Харькове локализировали пожар в Инженерно-педагогической академии. Об этом говорится на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области (ГСЧС).

По данным на 18:00 пожар был локализован. Сейчас продолжается ликвидация пожара.

Отметим, что общая площадь пожара увеличилась до 800 кв. м.

На месте происшествия работают подразделения ГСЧС в количестве 13 отделений на автоцистернах, 4 автолестниц, 2 аварийно-спасательных автомобилей, а также другая спецтехника. На пожаре работают около 96 человек личного состава ГСЧС.

Напомним, ранее в сети появились видео пожара в Харькове.

Сегодня стало известно, что в 15:07 в дежурную часть Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании учебного корпуса №4 Украинской инженерно-педагогической академии. Спасателями ГСЧС было установлено, что огнем охвачены конструкции чердака, перекрытие и крыши двухэтажного здания.