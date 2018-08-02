В Харькове горит двухэтажное здание учебного корпуса №4

В Харькове горит Инженерно-педагогическая академия. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харькове (ГСЧС).

Сообщается, что 2 августа в 15:07 в дежурную часть Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании учебного корпуса №4 Украинской инженерно-педагогической академии.

Спасателями ГСЧС было установлено, что огнем охвачены конструкции чердака, перекрытие и крыши двухэтажного здания.

Сообщается, что руководитель тушения пожара объявил повышенный третий номер сложности. Было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств ГСЧС. К месту пожара были направлены подразделения ГСЧС в количестве 12 отделений на автоцистернах, 4 автолестницы, 1 аварийно-спасательного автомобиля. На пожаре работают около 80 человек личного состава ГСЧС.

Отметим, что площадь пожара составляет около 500 кв. м. Сейчас продолжается ликвидация пожара.

Фото (kharkiv.dsns.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области в результате пожара в жилом доме пострадали три ребенка.