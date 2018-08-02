В Харькове горит Инженерно-педагогическая академия

Новости Происшествия 02.08.2018 - 17:01
Фото: (telegram.org/Громадське Харків)
Фото: (telegram.org/Громадське Харків)

В Харькове горит двухэтажное здание учебного корпуса №4

В Харькове горит Инженерно-педагогическая академия. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харькове (ГСЧС).

Сообщается, что 2 августа в 15:07 в дежурную часть Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании учебного корпуса №4 Украинской инженерно-педагогической академии.

Спасателями ГСЧС было установлено, что огнем охвачены конструкции чердака, перекрытие и крыши двухэтажного здания.

Сообщается, что руководитель тушения пожара объявил повышенный третий номер сложности. Было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств ГСЧС. К месту пожара были направлены подразделения ГСЧС в количестве 12 отделений на автоцистернах, 4 автолестницы, 1 аварийно-спасательного автомобиля. На пожаре работают около 80 человек личного состава ГСЧС.

Отметим, что площадь пожара составляет около 500 кв. м. Сейчас продолжается ликвидация пожара.

В Харькове горит Инженерно-педагогическая академия
В Харькове горит Инженерно-педагогическая академия
В Харькове горит Инженерно-педагогическая академия
В Харькове горит Инженерно-педагогическая академия
 

Фото (kharkiv.dsns.gov.ua)

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Теги:  Харьков,  Харьков,  пожар  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС