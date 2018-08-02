Опубликовано видео пожара в Инженерно-педагогической академии

Пожар начался сегодня, 2 августа

В интернете появилось видео пожара в Инженерно-педагогической академии. Видео опубликовал в Youtube Bohdan Kolchygin

Напомним, в Харькове горит Инженерно-педагогическая академия. 2 августа в 15:07 в дежурную часть Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании учебного корпуса №4 Украинской инженерно-педагогической академии.

Спасателями ГСЧС было установлено, что огнем охвачены конструкции чердака, перекрытие и крыши двухэтажного здания.

Руководитель тушения пожара объявил повышенный уровень сложности. Было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств ГСЧС. К месту пожара были направлены подразделения ГСЧС в количестве 12 отделений на автоцистернах, 4 автолестницы, 1 аварийно-спасательного автомобиля. На пожаре работают около 80 человек личного состава ГСЧС.