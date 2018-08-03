В результаті пожежі в Інженерно-педагогічній академії госпіталізований пожежний

Співробітник ДСНС отримав тепловий удар під час гасіння пожежі

У результаті загоряння в Інженерно-педагогічній академії в лікарню з тепловим ударом був госпіталізований 35-річний працівник ДСНС, який брав участь у гасінні пожежі. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наголошується, що в результаті пожежі було пошкоджено близько 1320 кв. м.

Було встановлено, що на даху двоповерхової адміністративної будівлі навчального закладу сталося загоряння при проведенні ремонтних робіт.

Евакуація людей з приміщення споруди не здійснювалася.

Фото: пожежа в Харкові

Інформація за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 2 серпня о 15:07 у чергову частину Головного управління ДСНС України в Харківській області надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховому будинку учбового корпусу №4 Української інженерно-педагогічної академії. Рятувальниками ДСНС було встановлено, що вогнем охоплені конструкції горища, перекриття та даху двоповерхової будівлі.

За станом на 18:00 2 серпня пожежу було локалізовано.

Пізніше з'явилися відео пожежі в Харкові.

Відзначимо, синоптики попередили, що в Україні 3-5 серпня очікується високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки в деяких областях.