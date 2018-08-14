В результате обвала моста в Генуе погибли около 30 человек, - глава МВД Италии

Ранее сообщалось о 22 погибших в результате обвала моста в Генуе

В результате обвала моста в Генуе, который произошел сегодня, 14 августа 2018 года, погибли около 30 человек. Об этом заявил министр внутренних дел Италии и заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини, сообщает Reuters.

По данным политика, в результате обвала моста в итальянском портовом городе Генуя, многие получили серьезные травмы.

"Около 30 человек погибли, а многие другие получили серьезные ранения", - сказал Сальвини.

Genova, crollato il ponte Morandi Una lunga parte del viadotto Morandi, su cui corre l’autostrada A10, è crollato, precipitando per circa 100 metri https://larep.it/2BbGFrH Опубліковано la Repubblica Вівторок, 14 серпня 2018 р.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в результате обвала моста в Италии погибли 22 человека. Кроме того, согласно информации экстренных служб, из-за обвала моста в Генуе по меньшей мере девять человек находятся в критическом состоянии. Медики также подтвердили гибель 9-летнего мальчика, который находился в машине в момент падения части моста.

Отметим, на данный момент не известно, есть ли среди пострадавших граждане Украины. Украинский консул находится на связи с местной полицией. Также отмечалось, что вероятной причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций.