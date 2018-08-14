Обвал моста в Италии произошел сегодня, 14 августа

Число жертв обвала моста в Италии возросло до 22 человек. Об этом со ссылкой на информацию спасателей сообщает местное издание ilsecoloxix.it.

Как сообщается, в последнем официальном отчете спасателей говорится о 22 людях, которые погибли в результате обрушения морендианского моста.

Genova, crollato il ponte Morandi Una lunga parte del viadotto Morandi, su cui corre l’autostrada A10, è crollato, precipitando per circa 100 metri https://larep.it/2BbGFrH Опубліковано la Repubblica Вівторок, 14 серпня 2018 р.

Кроме того, местная полиция советует автомобилистам объезжать район, где произошел обвал.

VIDEO: 22 have been killed, Italy's deputy transport minister said, after a section of a viaduct on the A10 motorway in #Genoa, northern Italy, collapsed with cars and trucks trapped beneath #Morandibridge pic.twitter.com/MlH7FovN9f — AFP news agency (@AFP) August 14, 2018

Фото: обвал моста в Италии (twitter.com/poliziadistato)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о 20 жертвах обвала моста в Италии. Также сообщалось, что во время обрушения на мосту находилось не менее десятка автомобилей. Вероятной причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций.

Обвал моста произошел сегодня, 14 августа 2018 года, в итальянской Генуе. По словам министра транспорта Италии Данило Тонинелли, авария стала "большой трагедией" для страны. Кроме того, Тонинелли заявил, что направляется на место происшествия.

На данный момент не известно, есть ли среди погибших и пострадавших украинцы. Консул Украины в Милане поддерживает контакт с местной полицией.