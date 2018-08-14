В результаті обвалу мосту в Генуї загинули близько 30 осіб, - глава МВС Італії

Раніше повідомлялося про 22 загиблих в результаті обвалу мосту у Генуї

В результаті обвалу мосту в Генуї, який стався сьогодні, 14 серпня 2018 року, загинули близько 30 осіб. Про це заявив міністр внутрішніх справ Італії і заступник прем'єр-міністра Італії Маттео Сальвіні, повідомляє Reuters.

За даними політика, в результаті обвалу мосту в італійському портовому місті Генуя, багато людей отримали серйозні травми.

"Близько 30 чоловік загинули, а багато інших отримали серйозні поранення", - сказав Сальвіні.

Genova, crollato il ponte Morandi Una lunga parte del viadotto Morandi, su cui corre l autostrada A10, è crollato, precipitando per circa 100 metri https://larep.it/2BbGFrH Опубліковано la Repubblica Вівторок, 14 серпня 2018 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в результаті обвалу мосту в Італії загинули 22 людини. Крім того, згідно з інформацією екстрених служб, через обвал мосту в Генуї щонайменше дев'ять осіб перебувають у критичному стані. Медики також підтвердили загибель 9-річного хлопчика, який знаходився в машині у момент падіння частини мосту.

Відзначимо, на даний момент не відомо, чи є серед постраждалих громадяни України. Український консул знаходиться на зв'язку з місцевою поліцією. Також зазначалося, що ймовірною причиною обвалення могло стати ослаблення несучих конструкцій.