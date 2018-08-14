Обвал моста в Италии: по меньшей мере 9 раненых в критическом состоянии

Также в результате обвала моста в Италии погиб 9-летний мальчик

По меньшей мере девять человек, пострадавших в результате обвала моста в Италии, находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает местное издание ilsecoloxix.it.

Как сообщается, в частности, в критическом состоянии находится 40-летняя женщина из Триеста, ее доставили в больницу в Галльеру. Еще один пострадавший в критическом состоянии доставлен в больницу Сан-Мартино.

"По меньшей мере 9 раненых с серьезными травмами", - говорится в сообщении.

Genova, crollato il ponte Morandi Una lunga parte del viadotto Morandi, su cui corre l’autostrada A10, è crollato, precipitando per circa 100 metri https://larep.it/2BbGFrH Опубліковано la Repubblica Вівторок, 14 серпня 2018 р.

Также отмечается, что местные власти подтвердили, что в результате обвала моста погиб 9-летний мальчик, который был в машине, разбитой виадуком.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в результате обвала моста в Италии погибли 22 человека, о числе пострадавших не сообщалось. На данный момент не известно, есть ли украинцы среди погибших или раненых. Украинский консул в Милане поддерживает связь с местной полицией. Местная полиция советует автомобилистам объезжать район, где произошел обвал. Вероятной причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций.