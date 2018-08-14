Обвал моста в Генуе: консул Украины поддерживает контакт с полицией Италии

Из-за обвала моста в Генуе сейчас известно о десятках погибших и пострадавших

В связи с обвалом моста в Генуе (Италия) консул Украины поддерживает оперативный контакт с местной полицией. Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

Как отмечается, из-за обвала моста в Генуе сейчас известно о десятках погибших и пострадавших.

"Обвал моста в Генуе. Десятки погибших и пострадавших. Консул Украины в Милане поддерживает оперативный контакт с полицией. Телефон "горячей линии" +39 348 725 4038, "горячая линия" МИД +38 044 238 16 57", - говорится в сообщении.

Напомним, обвал моста произошел сегодня, 14 августа, на севере Италии в городе Генуя в области Лигурия. В момент обрушения на мосту находилось много автомобилей. Также отмечалось, что вероятной причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в результате обвала моста в Генуе погибли по меньшей мере 20 человек. Кроме того, во время обрушения на мосту находилось не менее десятка автомобилей. Министр транспорта Италии Данило Тонинелли отправился на место аварии.