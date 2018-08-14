Обвал моста в Италии: все подробности

От обвала моста в Италии пострадало несколько десятков человек и автомобилей

Обвал моста в Италии произошел 14 августа. Автомобильный виадук обрушился в Генуе, из-за чего под завалами оказалось большое количество транспортных средств. Все, что известно о катастрофе в Италии, данные о погибших и пострадавших, фото и видео с места происшествия - в материале РБК-Украина.

Обвал моста в Генуе: подробности

Катастрофа произошла около полудня 14 августа в городе Генуя. Мост "Моранди" высотой 50 метров, по которому проходила автомагистраль А10, частично обрушился.

Фото: Обвал моста в Генуе (twitter.com/poliziadistato, BeckyBluepuff, RoelantSiekman, anathema_FPE,crofin67, followalexcam)

В тот момент по виадуку проезжало большое количество автомобилей. Обвалившийся участок моста вместе с машинами упал на железнодорожные пути и складские помещения.

Момент обвала моста в Генуе (YouTube/Rete7.it)

Среди возможных причин обрушения называют ослабление несущих конструкций. За последние годы опору моста неоднократно ремонтировали. Во время аварии в городе шел ливень со шквальным ветром, поэтому очевидцы утверждают, что обвал моста в Генуе произошел сразу же после удара молнии, сообщает итальянское новостное агентство ANSA.

Жертвы обвала моста в Италии

На место происшествия выехали десятки машин скорой помощи и спасатели, которые сразу же приступили к разбору завалов и извлечению пострадавших из покореженных авто. Также были привлечены медицинские веротолеты и специально обученные собаки.

В министерстве внутренных дел Италии сообщили, что в результате обвала моста в Генуе на севере страны погибло около 30 человек, большое количество пострадавших получили серьезные ранения, сообщает Reuters.

Спасатели разбирают завалы после обрушения моста (YouTube/La Repubblica)

Девять человек находятся в тяжелом состоянии. Об этом говорится на сайте местного издания ilsecoloxix.it. Так, в критическом состоянии находится 40-летняя женщина из Триеста, ее доставили в больницу в Галльеру. Еще один пострадавший в критическом состоянии доставлен в больницу Сан-Мартино. Власти подтвердили и смерть 9-летнего мальчика. Он погиб в автомобиле, разбитом виадуком.

Информации о погибших и пострадавших украинцах в результате обвала моста в Генуе нет. Консул поддерживает оперативный контакт с местной полицией.