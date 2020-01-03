В результате нападения мужчины с ножом в пригороде Парижа погиб человек

Фото: полиция Франции (flickr/Police Nationale)

Еще двое людей получили тяжелые ранения

В результате нападения мужчины с ножом в парке в пригороде Парижа один человек погиб, и еще двое получили тяжелые ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал BFM.

Инцидент произошел около 14:00 в городе Вильжюиф (департамент Валь-де-Марн) у юго-восточной границы французской столицы. Один из посетителей парка увидел идущего босиком человека, вооруженного ножом, и вызвал полицию.

До ее прибытия нападавший успел ранить не менее четырех человек - двух в парке и еще двух поблизости от него, у торгового центра. Один из раненых впоследствии скончался. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы, двое - в тяжелом состоянии.

Инцидент пока не рассматривают как терракт.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция застрелила вооруженного ножом мужчину, который ранил людей в парке близ Парижа.

РБК-Украина писало, что в Париже неизвестный совершил вооруженное нападение на троих полицейских, был ликвидирован правоохранителями.