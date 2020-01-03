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В результаті нападу чоловіка з ножем у передмісті Парижа загинув чоловік

Новини » Надзвичайні події     03.01.2020 - 20:27
В результаті нападу чоловіка з ножем у передмісті Парижа загинув чоловік
Фото: поліція Франції (flickr/Police Nationale)

Ще двоє людей отримали важкі поранення

В результаті нападу чоловіка з ножем в парку в передмісті Парижа одна людина загинула, ще двоє отримали важкі поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал BFM.

Інцидент стався близько 14:00 у місті Вильжюиф (департамент Валь-де-Марн) у південно-східній межі французької столиці. Один з відвідувачів парку побачив що людина йде босоніж, озброєна ножем, і викликав поліцію.

До її прибуття нападник встиг поранити не менше чотирьох осіб - двох в парку і ще двох поблизу від нього, біля торгового центру. Один з поранених згодом помер. Постраждалі доставлені в найближчі лікарні, двоє - у важкому стані.

Інцидент поки не розглядають як теракт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція застрелила озброєного ножем чоловіка, який поранив людей у парку поблизу Парижа.

РБК-Україна писало, що в Парижі невідомий скоїв збройний напад на трьох поліцейських, був ліквідований правоохоронцями.

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