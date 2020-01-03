ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мужчина напал с ножом на людей в парке рядом с Парижем

Новости » Происшествия     03.01.2020 - 16:06
Мужчина напал с ножом на людей в парке рядом с Парижем
Фото: полиция Франции (flickr/Police Nationale)

Ранения получили минимум три человека

Полиция застрелила вооруженного ножом мужчину, который ранил людей в парке близ Парижа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал BFM.

Нападение произошло в городе Вильжюиф у юго-восточной границы французской столицы. Согласно первым данным, ранения получили три человека, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее в Британии два человека погибли и один получил серьезные ранения в результате нападения с ножом, которое произошло в воскресенье, 22 декабря, в городе Кроли в графстве Западный Сассекс.

Кроме того, вечером 29 ноября в Лондоне мужчина, вооруженный ножом, начал нападать на людей на мосту. Вскоре на место происшествия прибыли правоохранители и открыли стрельбу. Полицейские убили нападавшего, а происшедшее назвали терактом. Двое человек умерли в результате атаки.

РБК-Украина писало, что в Париже неизвестный совершил вооруженное нападение на троих полицейских, нападавший был ликвидирован правоохранителями.

В США напали на дом раввина, есть раненые Нападавшему на журналистов на суде по делу Шеремета объявили подозрение
Новости Украины ножнападениеПариж
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь