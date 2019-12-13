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В Париже неизвестный с ножом напал на полицейских

Новости » В мире     13.12.2019 - 13:34
В Париже неизвестный с ножом напал на полицейских
Фото: полиция Франции (flickr/Police Nationale)

Полицейские произвели семь выстрелов в нападавшего

В Париже неизвестный совершил вооруженное нападение на троих полицейских, нападавший был ликвидирован правоохранителями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что инцидент произошел в пятницу, 13 декабря, около 10:00 по местному времени (9:00 по Киеву) в деловом районе Парижа Ла Дефанс. Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, совершил нападение на троих патрульных.

В результате полицейские произвели семь выстрелов, двое из которых попали в грудь и бедро нападавшему. Мужчина при себе не имел документов. О пострадавших в результате нападения не сообщается.

Напомним, в начале октября в Париже мужчина с ножом напал в штаб-квартире полиции на правоохранителей. В результате нападения погибли четверо полицейских, нападавшего застрелили. Им оказался бывший административный сотрудник полиции, который более 20 лет работал в справочном отделе.

Также сообщалось, что в британском Манчестере 11 октября мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра. В результате пять человек пострадали. Нападавшего удалось задержать. В полиции рассматривают нападение как террористическую атаку.

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