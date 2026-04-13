Результат ударів України? Росії довелося шукати заміну системам ППО "Панцир"

17:08 13.04.2026 Пн
2 хв
Неподалік Москви було виявлено автомобільну систему ППО, якої раніше не існувало
aimg Анастасія Никончук
Фото: ППО РФ (росЗМІ)

Українські військові експерти повідомляють про нові підходи Росії до протиповітряної оборони, які застосовуються на тлі атак із використанням дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра оборони України Сергія "Флеша" Бескрестнова.

Читайте також:"Ми виходили в космос під час війни": Веніславський про секретні запуски і захист від "Ліщини"

Ставка на ППО проти ударів

В умовах протидії українським дронам дипстрайкам Росія посилює увагу до систем зенітної та ракетної протиповітряної оборони.

Дефіцит "Панцирів"

На тлі зростаючого навантаження на ППО відзначається нестача комплексів "Панцир", яких недостатньо для покриття всієї території Росії.

Це змушує російську сторону шукати альтернативні рішення і перерозподіляти ресурси.

Поява гібридних систем

У зв'язку з цим фіксується поява так званих гібридних систем протиповітряної оборони.

Зокрема, у місті Орел, розташованому за 368 км на південний захід від Москви, було помічено автомобільну пускову установку, що використовує ракети класу "повітря-повітря" Р-77-1, що свідчить про спроби адаптації наявних засобів під нові завдання.

Що відбувається з ППО Росії

Українські сили оборони продовжують активно виводити з ладу російські комплекси ППО "Панцир", демонструючи помітні результати.

Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк під час брифінгу президента України Володимира Зеленського.

За його словами, незважаючи на високий рівень російської протиповітряної оборони, саме "Панцирі" залишаються найбільш ефективними проти українських далекобійних дронів.

Нагадуємо, що російські війська застосували керований дрон проти мобільної вогневої групи, яка в цей момент відбивала атаку "Шахеда", внаслідок чого загинув екіпаж. Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, йдеться про тактику, за якої один безпілотник відволікає розрахунок, а другий цілеспрямовано атакує особовий склад.

Зазначимо, що Міністерство оборони Франції разом із компаніями Turgis Gaillard і Renault працює над створенням ударного безпілотника "Chorus".

Досвід Чорного моря та захист від дронів. Зеленський анонсував нові безпекові угоди
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта