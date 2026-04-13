Результат ударів України? Росії довелося шукати заміну системам ППО "Панцир"

Українські військові експерти повідомляють про нові підходи Росії до протиповітряної оборони, які застосовуються на тлі атак із використанням дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра оборони України Сергія "Флеша" Бескрестнова.

Ставка на ППО проти ударів

В умовах протидії українським дронам дипстрайкам Росія посилює увагу до систем зенітної та ракетної протиповітряної оборони.

Дефіцит "Панцирів"

На тлі зростаючого навантаження на ППО відзначається нестача комплексів "Панцир", яких недостатньо для покриття всієї території Росії.

Це змушує російську сторону шукати альтернативні рішення і перерозподіляти ресурси.

Поява гібридних систем

У зв'язку з цим фіксується поява так званих гібридних систем протиповітряної оборони.

Зокрема, у місті Орел, розташованому за 368 км на південний захід від Москви, було помічено автомобільну пускову установку, що використовує ракети класу "повітря-повітря" Р-77-1, що свідчить про спроби адаптації наявних засобів під нові завдання.

Що відбувається з ППО Росії

Українські сили оборони продовжують активно виводити з ладу російські комплекси ППО "Панцир", демонструючи помітні результати.

Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк під час брифінгу президента України Володимира Зеленського.

За його словами, незважаючи на високий рівень російської протиповітряної оборони, саме "Панцирі" залишаються найбільш ефективними проти українських далекобійних дронів.