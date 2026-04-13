ua en ru
Пн, 13 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Аналог українського "Фламінго": Франція розробила дрон Chorus з дальністю 3000 км

03:50 13.04.2026 Пн
2 хв
У Франції розробили потужний БпЛА. Чим він поступається "Фламінго"?
aimg Катерина Коваль
Аналог українського "Фламінго": Франція розробила дрон Chorus з дальністю 3000 км Фото: українські оборонні технології поширюються світом (Getty Images)

Міністерство оборони Франції спільно з компаніями Turgis Gaillard та Renault розробляє ударний дрон "Chorus". Про розробку розповів делегат генерального управління озброєнь (DGA) Патрік Пайу під час слухань у Сенаті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zone Militaire.

Читайте також: "Обрізали" угоду: АМКУ не дозволив компанії з ОАЕ купити акції виробника "Фламінго"

Характеристики Chorus

За словами Пайу, дрон "Chorus" матиме:

  • дальність польоту - до 3000 км;

  • бойове навантаження - 500 кг;

  • швидкість - 400 км/год;

  • вартість одного виробу - близько 100 тис. євро.

Розробники орієнтуються на український крилатий ракетний комплекс "Фламінго", який має дещо кращі характеристики (1150 кг бойової частини, 850-900 км/год), але також використовує турбореактивний двигун.

Чи буде масове виробництво

Попри амбітні характеристики, масового виробництва "Chorus" не планується.

"Ми не збираємося закуповувати велику кількість таких засобів, які швидко застаріють. Однак ця робота гарантує, що Renault, коли прийде час, зможе виробляти їх у великих обсягах", - пояснив Пайу.

Контекст французької програми OWE

Нагадаємо, у січні французьке міністерство оборони замовило першу партію телеоператованих боєприпасів (MTO) великої дальності типу "One Way Effector" у консорціуму MBDA та Aviation Design.

Той дрон має бойову частину 40 кг, дальність 500 км і швидкість 400 км/год. Його планують використовувати для глибоких тактичних ударів та виснаження ППО супротивника (аналогічно російським "Герань-2").

Нагадаємо, що українська компанія Fire Point, яка створила крилату ракету "Фламінго", останнім часом активно розширює свою присутність на оборонному ринку.

Зокрема, виробник анонсував розробку нової системи ППО, яка має стати дешевшою альтернативою Patriot, та веде переговори з європейськими компаніями.

Крім того, Fire Point близька до завершення створення двох надзвукових балістичних ракет - FP-7 і FP-9, одна з яких зможе діставати до Москви.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
