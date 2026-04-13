Аналог українського "Фламінго": Франція розробила дрон Chorus з дальністю 3000 км

Міністерство оборони Франції спільно з компаніями Turgis Gaillard та Renault розробляє ударний дрон "Chorus". Про розробку розповів делегат генерального управління озброєнь (DGA) Патрік Пайу під час слухань у Сенаті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zone Militaire .

Характеристики Chorus

За словами Пайу, дрон "Chorus" матиме:

дальність польоту - до 3000 км;

бойове навантаження - 500 кг;

швидкість - 400 км/год;

вартість одного виробу - близько 100 тис. євро.

Розробники орієнтуються на український крилатий ракетний комплекс "Фламінго", який має дещо кращі характеристики (1150 кг бойової частини, 850-900 км/год), але також використовує турбореактивний двигун.

Чи буде масове виробництво

Попри амбітні характеристики, масового виробництва "Chorus" не планується.

"Ми не збираємося закуповувати велику кількість таких засобів, які швидко застаріють. Однак ця робота гарантує, що Renault, коли прийде час, зможе виробляти їх у великих обсягах", - пояснив Пайу.

Контекст французької програми OWE

Нагадаємо, у січні французьке міністерство оборони замовило першу партію телеоператованих боєприпасів (MTO) великої дальності типу "One Way Effector" у консорціуму MBDA та Aviation Design.

Той дрон має бойову частину 40 кг, дальність 500 км і швидкість 400 км/год. Його планують використовувати для глибоких тактичних ударів та виснаження ППО супротивника (аналогічно російським "Герань-2").