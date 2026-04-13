Результат ударов Украины? России пришлось искать замену системам ПВО "Панцирь"

Украинские военные эксперты сообщают о новых подходах России к противовоздушной обороне, которые применяются на фоне атак с использованием дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра обороны Украины Сергея "Флэша" Бескрестнова.

Ставка на ПВО против ударов

В условиях противодействия украинским дронам дипстрайкам Россия усиливает внимание к системам зенитной и ракетной противовоздушной обороны.

Дефицит "Панцирей"

На фоне растущей нагрузки на ПВО отмечается нехватка комплексов "Панцирь", которых недостаточно для покрытия всей территории России.

Это вынуждает российскую сторону искать альтернативные решения и перераспределять ресурсы.

Появление гибридных систем

В связи с этим фиксируется появление так называемых гибридных систем противовоздушной обороны.

В частности, в городе Орел, расположенный в 368 км к юго-западу от Москвы, была замечена автомобильная пусковая установка, использующая ракеты класса "воздух-воздух" Р-77-1, что свидетельствует о попытках адаптации имеющихся средств под новые задачи.

Что происходит с ПВО России

Украинские силы обороны продолжают активно выводить из строя российские комплексы ПВО "Панцирь", демонстрируя заметные результаты.

Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк во время брифинга президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, несмотря на высокий уровень российской противовоздушной обороны, именно "Панцири" остаются наиболее эффективными против украинских дальнобойных дронов.