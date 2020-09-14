Резникова и Шкарлета заслушают в Раде в пятницу, - Разумков

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексея Резникова и и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета нардепы заслушают в пятницу, 18 сентября. Заслушивание состоится в ходе часа вопросов к правительству.

Об этом он сказал во время заседания согласительного совета.

"Взгляды разделились по поводу часа вопросов к правительству. Или Резников, или Шкарлет... На час вопросов к правительству президента не вызывают. Он же не в правительстве", - отметил Разумков.

Глава парламента рассказал, как будет выглядеть повестка дня часа вопросов к правительству.

"20 минут на выступление Резникова, до 21 минуты вопросы депутатских фракций и групп и 20 минут вопросов к исполняющему обязанности министра образования и науки", - добавил спикер ВР.

Напомним, ранее Разумков отметил, что Верховная рада планирует заслушать Алексея Резникова. Главная тема - нормандская встреча советников.

Как писало РБК-Украина, в Верховной раде хотят заслушать исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета по поводу заработной платы учителей и работы школ в рамках карантина.