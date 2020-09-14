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Зарплаты учителей и работа школ на карантине: в Раде хотят заслушать Шкарлета

Украина, Понедельник 14 сентября 2020 11:41
Зарплаты учителей и работа школ на карантине: в Раде хотят заслушать Шкарлета
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Верховной раде хотят заслушать исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета на часе вопросов к правительству. Чиновника хотят спросить о заработной плате учителей и работе школ в рамках карантина.

Об этом заявил глава парламента Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета.

"С учетом начала работы школ, с учетом непростой ситуации, в которой сегодня оказались учителя, я думаю, что, возможно, стоило бы пригласить исполняющего обязанности министра образования на час вопросов к правительству", - сказал спикер Рады.

Он отметил, что нардепы хотят заслушать и.о. министра по изменению оплаты труда учителей и удаленной работе школ в условиях карантина.

"Для того, чтобы послушать, как он видит вопрос об изменении оплаты заработной платы учителям и обеспечении школ всеми необходимыми условиями работы во время режима карантина. Мы видим, что школы начинают закрываться, переходить на режим удаленной работы, насколько эффективно работает удаленная система образования, потому что звучат разные мнения по этому поводу", - подчеркнул Разумков.

Напомним, в начале сентября Шкарлет заявил, что из фонда борьбы с коронавирусом могут выделить 3 млрд гривен на средства дезинфекции и средства индивидуальной защиты в образовании.

Как писало РБК-Украина, ранее в.о. главы Минобразования рассказал, что обучение в школах "красной зоны" будет дистанционным.

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Новости Украины Политика МинобразованиякарантинВерховная РадаДмитрий Разумков
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