Рада хочет заслушать Резникова по поводу нормандской встречи

Фото: Алексей Резников (facebook.com/alex reznikoff)

Верховная рада Украины планирует заслушать вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексея Резникова. Главная тема - нормандская встреча советников.

Об этом заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

"Я планирую пригласить и представителя в формате нормандских переговоров, а именно вице-премьер-министра Алексея Резникова, чтобы он проинформировал относительно того, как мы видим дальнейшее движение в этом направлении", - заявил он.

Напомним, во время переговоров политических советников "нормандской четверки" в Берлине не удалось договориться о дате предстоящей встречи лидеров четырех стран. Однако, в ОП надеются, что встреча лидеров состоится до конца года.

Представитель России в переговорах Дмитрий Козак заявил, что он не видит никаких оснований для проведения встречи в нормандском формате лидеров Украины, Германии, Франции и РФ.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский надеялся, что встреча лидеров "нормандской четверки" состоится сразу после переговоров политических советников.