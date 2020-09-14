Резнікова та Шкарлета заслухають у Раді у п'ятницю, - Разумков

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що віце-прем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції окупованих територій Олексія Резнікова та в.о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета нардепи заслухають у п'ятницю, 18 вересня. Заслуховування відбудеться у ході години запитань до уряду.

Про це він сказав під час засідання погоджувальної ради.

"Погляди розділилися на годину запитань до уряду. Або Резніков, або Шкарлет... На годину запитань до уряду президента не викликають. Він же не в уряді", - зазначив Разумков.

Глава парламенту розповів, як буде виглядати порядок денний години запитань до уряду.

"20 хвилин на виступ Резнікова, до 21 хвилини запитання депутатських фракцій та груп і 20 хвилин запитань до виконуючого обов'язки міністра освіти і науки", - додав спікер ВР.

Нагадаємо, раніше Разумков зазначив, що Верховна рада планує заслухати Олексія Резнікова. Головна тема - нормандська зустріч радників.

Як писало РБК-Україна, у Верховній раді хочуть заслухати виконуючого обов'язки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета щодо заробітної плати вчителів та роботи шкіл в рамках карантину.