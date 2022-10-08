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У Резнікова про Кримський міст: "Що далі на черзі, росіяни?"

Фото: у Резнікова відреагували на руйнування Кримського моста (t me u_now)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В українському Міністерстві оборони відреагували на руйнування Кримського мосту, що трапилося у суботу, 8 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відомства у Twitter.

"Ракетний крейсер "Москва" та Керченський міст - два сумнозвісні символи російської влади в українському Криму - зруйновані. Що на черзі, росіяни?"- сказано у повідомленні.

Джерела РБК-Україна у правоохоронних органах повідомляють, що підрив Кримського мосту міг бути спецоперацією СБУ.

Нагадаємо, після масштабної пожежі на Кримському мості "влада" Криму заявила про перекриття руху мостом. Там збираються запустити поромну переправу через протоку.

При цьому в Росії заявляють, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля, що спричинив спалах семи паливних цистерн залізничного складу.

Тим часом російський диктатор Путін доручив створити урядову комісію через НП на мості.

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Крымский мост