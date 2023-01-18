Резніков зустрівся з міністром оборони Латвії: що обговорили

Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч у Києві з новопризначеною міністром оборони Латвії Інарою Мурнієце.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter міністра оборони України.

Повідомляється, що її відвідування Києва стало першим офіційним візитом на посаді керівника оборонного відомства.

"Був радий прийняти Інару Мурнієце в Києві під час її першого візиту як латвійське міністерство оборони", - йдеться в повідомленні.

У ході двосторонньої зустрічі міністри обговорили можливість збільшення сили української армії.

"Ми вдячні Латвії за тверду відданість підтримці повної перемоги України над агресором", - наголосив Резніков.