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Резников встретился с министром обороны Латвии: что обсудили

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Киев, Среда 18 января 2023 07:24
Резников встретился с министром обороны Латвии: что обсудили Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Министр обороны Украины Алексей Резников провел встречу в Киеве с новоназначенной министром обороны Латвии Инарой Мурниеце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Украины.

Сообщается, что ее посещение Киева стало первым официальным визитом на посту руководителя оборонного ведомства.

"Был рад принять Инару Мурниеце в Киеве во время ее первого визита в качестве латвийского министерства обороны", - говорится в сообщении.

В ходе двухсторонней встречи министры обсудили возможности увеличения силы украинской армии.

"Мы благодарны Латвии за твердую приверженность поддержке полной победы Украины над агрессором", - подчеркнул Резников.

Ранее стало известно, что Резников проведет встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в рамках восьмого заседания контактной группы по обороне Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

Также ранее Резников провел телефонный разговор со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню. В ходе переговоров украинский министр поблагодарил за решение предоставить ВСУ танки AMX-10 RC.

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