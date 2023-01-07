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Резніков зателефонував главі Пентагону: про що говорили

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Субота 07 січня 2023 00:46
Резніков зателефонував главі Пентагону: про що говорили Фото: Міністри оборони США і України Ллойд Остін та Олексій Резніков (GettyImages)
Автор: Олег Васьків

Міністр оборони Олексій Резніков 6 січня провів телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter очільника Міноборони.

"Обговорили деталі нового пакету допомоги США у сфері безпеки для України та наступної зустрічі в форматі "Рамштайн", - зазначив посадовець.

Резніков пояснив, що найбільший пакет американської допомоги дає нові можливості для звільнення українських територій на сході та півдні.

Міністр оборони також висловив вдячність Джо Байдену та американському народові за підтримку.

Нагадаємо, 6 січня Сполучені Штати оголосили про надання Україні нового рекордного пакета військової допомоги на суму 3,075 мільярда доларів.

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