Резников позвонил главе Пентагона: о чем говорили

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter руководителя Минобороны.

"Обсудили детали нового пакета помощи США в сфере безопасности для Украины и последующей встречи в формате "Рамштайн", - отметил чиновник.

Резников пояснил, что самый большой пакет американской помощи дает новые возможности для освобождения украинских территорий на востоке и юге.

Министр обороны также выразил благодарность Джо Байдену и американскому народу за поддержку.