ua ru
Сб, 07 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Резников позвонил главе Пентагона: о чем говорили

Новина українською →
Суббота 07 января 2023 00:46
Резников позвонил главе Пентагона: о чем говорили Фото: Министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Алексей Резников (GettyImages)
Автор: Олег Васкив

Министр обороны Алексей Резников 6 января провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter руководителя Минобороны.

"Обсудили детали нового пакета помощи США в сфере безопасности для Украины и последующей встречи в формате "Рамштайн", - отметил чиновник.

Резников пояснил, что самый большой пакет американской помощи дает новые возможности для освобождения украинских территорий на востоке и юге.

Министр обороны также выразил благодарность Джо Байдену и американскому народу за поддержку.

Напомним, 6 января Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине нового рекордного пакета военной помощи на сумму 3,075 миллиарда долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Алексей Резников Война России против Украины
NEWS
Рекордный пакет от США. Появились детали и полный список вооружений
Рекордный пакет от США. Появились детали и полный список вооружений
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет