Резников встретился с министром обороны Турции: о чем говорили

Министр обороны Украины Алексей Резников встретился во Львове со своим турецким коллегой Хулуси Акаром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства национальной обороны Турции в Twitter .

"Министр национальной обороны Хулуси Акар встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам обороны и безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня во Львове проходит встреча президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана, а также генсека ООН Антониу Гутерреша.

Во время трехсторонних переговоров Эрдоган, Зеленский и Гутерреш обсудят пути прекращения войны, а также "зерновые коридоры".