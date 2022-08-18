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Резніков зустрівся з міністром оборони Туреччини: про що говорили

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Четвер 18 серпня 2022 16:08
Резніков зустрівся з міністром оборони Туреччини: про що говорили Фото: міністри оборони Туреччини і України Хулусі Акар і Олексій Резніков (twitter.com/tcsavunma)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся у Львові зі своїм турецьким колегою Хулусі Акаром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства національної оборони Туреччини в Twitter.

"Міністр національної оборони Хулусі Акар зустрівся з Міністром оборони України Олексієм Резніковим. В ході зустрічі відбувся обмін думками з двосторонніх і регіональних питань оборони і безпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у Львові проходить зустріч президентів України і Туреччини Володимира Зеленського і Реджепа Таїпа Ердогана, а також генсека ООН Антоніу Гутерреша.

Під час тристоронніх переговорів Ердоган, Зеленський і Гутерреш обговорять шляхи припинення війни, а також "зернові коридори".

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Міністерство оборони України Турция Олексій Резніков
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