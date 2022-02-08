Резников о военной помощи: получили согласие США о поставках "очень интересных вещей"

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина получила согласие США о новых военных поставках. Ожидаются "очень интересные вещи" со стран Балтии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Резникова в ток-шоу "Свобода слова".

"Сегодня мы получили согласие США на поставку очень интересных вещей странами Балтии. И в ближайшее время я надеюсь похвастаться перед вами, что получили то, о чем давно мечтали и просили, а нам когда-то говорили, что это невозможно", - заявил министр.

Напомним, накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба завил, что за последнее время Украина получила более 1000 тонн военной помощи от союзников и партнеров.

Эстония в ближайшее время поставит Украине ракеты в противотанковые комплексы "Джавелин".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что поставки оружия в Украину начнутся на этой неделе.

При этом недавно в Украину прибыл очередной самолет с 85 тоннами военной помощи от США.