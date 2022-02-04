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Польша начнет поставки оружия в Украину на следующей неделе

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Варшава, Пятница 04 февраля 2022 15:27
Польша начнет поставки оружия в Украину на следующей неделе Фото: премьер Польши Матеуш Моравецкий (Thierry Monasse#51SY ED/Getty Images)
Автор: Илона Свиридова

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что поставки оружия в Украину начнутся на следующей неделе. Это будут оборонительные вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на wp.pl.

"Мы видим усиление агрессии и давления со стороны России. С украинской стороны мы видим решимость защищаться, но зачастую не хватает техники, поэтому действовать надо быстро", - заявил Моравецкий и добавил, что первая партия оборонительного вооружения отправится на следующей неделе.

По его словам, Европа и Польша заинтересованы в безопасной Украине и украинской границе.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Польши одобрило новую военную поддержку для Украины и передаст легкие зенитно-ракетные комплексы Piorun.

По словам главы Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, Варшава решила передать боеприпасы, которые будут использоваться в обороне, а не наступлении.

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