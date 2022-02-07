Украина получила более 1000 тонн оружия и оборудования от партнеров, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал общий объем оружия и оборудования, которое Украина получила за последнее время. Эта цифра составляет более 1000 тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД во время брифинга.

"Украина получает сегодня усиленную политическую, безопасную и экономическую поддержку. Общий объем за последние недели, месяцы пересек 1,5 млрд. Доставленного оружия - общий вес в более 1000 тонн. Рекордные объемы поддержки имеют важное политическое значение. Они усиливают позицию Украины за столом переговоров", - рассказал Кулеба.

Министр также добавил, что рекордные объемы поддержки усиливают позиции Украины за столом переговоров, а ключевой темой международной политики сейчас является не допустить очередную волну войны России против Украины.