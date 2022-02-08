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Резніков про військову допомогу: отримали згоду США про постачання "дуже цікавих речей"

Автор: Артур Родивилов

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна отримала згоду США про нові військові постачання. Очікуються "дуже цікаві речі" з країн Балтії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Резнікова в ток-шоу "Свобода слова".

"Сьогодні ми отримали згоду США на постачання дуже цікавих речей країнами Балтії. І найближчим часом я сподіваюся похвалитися перед вами, що отримали те, про що давно мріяли і просили, а нам колись говорили, що це неможливо",- заявив міністр.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба завив, що за останній час Україна отримала понад 1000 тонн військової допомоги від союзників і партнерів.

Естонія найближчим часом поставить Україні ракети в протитанкові комплекси "Джавелін".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив, що постачання зброї в Україну почнуться цього тижня.

При цьому нещодавно в Україну прибув черговий літак з 85 тоннами військової допомоги від США.

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Військова допомога