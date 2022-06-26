Резников указал на тенденцию в российских обстрелах Киева

"В апреле Россия обстреляла ракетами жилой квартал в Киеве во время визита генерального секретаря ООН. Сегодня мирные жители в Киеве подвергаются обстрелам во время встречи G7", - отметил он.

По словам Резникова, Россия понимает, что нет оружия, которым можно напугать, но она хочет, чтобы весь мир боялся.

"Бояться или действовать сейчас. Выбор за вами!" - резюмировал он, в очередной раз призвав мировое сообщество помочь Украине с тяжелым вооружением.

Обстрел Киева утром 26 июня

Сегодня рано утром в Киеве во время воздушной тревоги прогремело четыре мощных взрыва. Позже стало известно, что российская ракета ударила по жилому дому в Шевченковском районе и детскому саду. Кроме того, буквально недавно в Киеве прозвучали новые взрывы.

Также стало известно о том, с какими словами диспетчер отправил российских пилотов бомбить территорию Украины 26 июня. Ранее Арестович сообщил, что обстрел Киева может длиться весь день. При этом, по его же словам, Украина не оставит без ответа такое поведение РФ и ударит по командным пунктам.