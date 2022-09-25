Резніков про "Стінгери": збиваємо ними Су-30, що майже рік тому вважали неможливим

Україна збиває з американського переносного зенітного ракетного комплексу "Stinger" російський Су-30. Хоча ще десять місяців тому у Вашингтоні заявляли про неможливість постачання Києву цих ПЗРК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави Міноборони Олексія Резнікова.

"Десять місяців тому у Вашингтоні я випрошував "Стінгери" для ЗСУ і чув у відповідь, що це "неможливо". Багато разів. Сьогодні російський Су-30 був збитий "Стінгером" у Харківській області. Тож... неможливе насправді можливо. Дякую нашим партнерам. Ми переможемо!" - написав Резніков та опублікував відео роботи ПЗРК по російському літаку.

Ten months ago, in WDC, I asked for Stingers 4 #UAarmy & heard "It's impossible."

Many times.

Today, rus Su-30 jet was shot down by Stinger in the Kharkiv region.

So...the impossible is indeed possible.

Thanks to our partners.

We will win!

Горить, “Палає техніка ворожа” pic.twitter.com/c1NtHcqlsD — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 24, 2022

Нагадаємо, вчора стало відомо, що українські захисники збили російський броньований штурмовик Су-25 та винищувач Су-30.

Додамо, що загалом з початку повномасштабної війни наші бійці збили вже близько 260 військових літаків окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.