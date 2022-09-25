Мінус 400 окупантів та чотири літаки: Генштаб назвав нові втрати РФ в Україні
Фото: Росія продовжує зазнавати втрат у війні проти України (Getty Images)
Українські захисники минулої доби ліквідували ще 400 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 56 700 військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.
Загальні бойові втрати Росії на 25 вересня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 56700 (+400) осіб ліквідовано;
- танків - 2275 (+13);
- бойових броньованих машин - 4832 (+25);
- артилерійських систем - 1368 (+7);
- РСЗВ - 328 (+1);
- кошти ППО - 171 (+1);
- літаків - 259 (+4);
- вертольотів - 220 (+2);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 966 (+10);
- крилаті ракети - 241 (+1);
- кораблі/катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3701 (+20);
- спеціальної техніки - 130 (+4).
Нагадаємо, ЗСУ 24 вересня потужно атакували російських окупантів на південнобузькому напрямку.
Крім того, ЗСУ завдали удару по російським окупантам у Новій Каховці.
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