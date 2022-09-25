Мінус 400 окупантів та чотири літаки: Генштаб назвав нові втрати РФ в Україні

Фото: Росія продовжує зазнавати втрат у війні проти України (Getty Images)

Українські захисники минулої доби ліквідували ще 400 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 56 700 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.