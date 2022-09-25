Резников о "Стингерах": сбиваем ими Су-30, что почти год назад считали невозможным

Украина сбивает с американского переносного зенитного ракетного комплекса Stinger российский Су-30. Хотя еще десять месяцев назад в Вашингтоне заявляли о невозможности передачи Киеву этих ПЗРК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Минобороны Алексея Резникова.

"Десять месяцев назад в Вашингтоне я выпрашивал "Стингеры" для ВСУ и слышал в ответ, что это "невозможно". Много раз. Сегодня российский Су-30 был сбит "Стингером" в Харьковской области. Так что... невозможное на самом деле возможно. Спасибо нашим партнерам. Мы победим!" - написал Резников и опубликовал видео работы ПЗРК по российскому самолету.

Ten months ago, in WDC, I asked for Stingers 4 #UAarmy & heard "It's impossible."

Many times.

Today, rus Su-30 jet was shot down by Stinger in the Kharkiv region.

So...the impossible is indeed possible.

Thanks to our partners.

We will win!

Горить, “Палає техніка ворожа” pic.twitter.com/c1NtHcqlsD — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 24, 2022

Напомним, вчера стало известно, что украинские защитники сбили российский бронированный штурмовик Су-25 и истребитель Су-30.

Добавим, что всего с начала полномасштабной войны наши бойцы сбили уже около 260 военных самолетов оккупантов.

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