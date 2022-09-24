Українські військові "приземлили" російські Су-25 та Су-30 (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування десантно-штурмових військ ЗСУ .

"Сьогодні в районі виконання завдань, військовослужбовцями підрозділу протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України було збито два російських літаки - броньований штурмовик Су-25 та багатоцільовий винищувач четвертого покоління Су-30", - сказано в повідомленні.

Військові зазначають, що повітряний простір в смугах відповідальності знаходиться під повним контролем підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ.