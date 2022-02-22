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Резников о признании Россией "ЛДНР": новая Берлинская стена?

Автор: Анастасия Рокитна

Министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на признание Россией "ЛДНР". По его словам, Кремль таким образом признал свою агрессию против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на страницу министра в Twitter.

По его словам, Кремль не признал самопровозглашенную "ДНР/ЛНР", он признал собственную агрессию против Украины.

"Мы сохраняем уверенность и спокойствие. Мы готовы и способны защитить себя и свой суверенитет. Мир не может молчать. Санкции? Еще один кирпич в стене? Новая Берлинская стена?",- написал он.

Напомним, вчера Путин провел заседание Совбеза РФ, по результатам которого анонсировал оглашение решения по "ЛДНР". Вечером президент России записал видеообращение, в котором официально заявил о признании "ЛДНР".

Подробнее о признании Путиным "ЛДНР" и последствиях этого решения - в материале РБК-Украина.

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Алексей РезниковДНРВладимир Путин