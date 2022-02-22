Резніков про визнання Росією "ЛДНР": нова Берлінська стіна?

Міністр оборони України Олексій Резніков відреагував на визнання Росією "ЛДНР". За його словами, Кремль таким чином визнав свою агресію проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сторінку міністра у Twitter.
За його словами, Кремль не визнав самопроголошену "ДНР/ЛНР", він визнав власну агресію проти України.
"Ми зберігаємо впевненість і спокій. Ми готові і здатні захистити себе і свій суверенітет. Світ не може мовчати. Санкції? Ще одна цеглина в стіні? Нова Берлінська стіна?", - написав він.
Нагадаємо, вчора Путін провів засідання Радбезу РФ, за результатами якого анонсував оголошення рішення по "ЛДНР". Увечері президент Росії записав відеозвернення, в якому офіційно заявив про визнання "ЛДНР".
Детальніше про визнання Путіним "ЛДНР" і наслідки цього рішення - у матеріалі РБК-Україна.