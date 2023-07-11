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Резніков прибув на саміт НАТО: підпише угоду про підготовку пілотів на F-16 з Францією

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Вівторок 11 липня 2023 16:48
Резніков прибув на саміт НАТО: підпише угоду про підготовку пілотів на F-16 з Францією Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр оборони Олексій Резніков планує підписати угоду про підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 з Францією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на литовське видання LRT.

Резніков прибув на саміт НАТО у Вільнюсі.

Перед офіційними зустрічами міністр зазначив, що підпише з французьким колегою Себастьяном Лекорню угоду про підготовку пілотів на винищувачах F-16.

При цьому Резніков відмовився обговорювати з журналістами членство України в НАТО.

"Наша мета - повноправне членство", - зазначив він.

F-16 для України

Союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16. Очолюють коаліцію Нідерланди та Данія.

Спершу президент Володимир Зеленський сподівався, що навчання українців на F-16 розпочнуться у серпні, а самі літаки Україна зможе отримати через шість-сім місяців. Проте нещодавно він повідомив, що деякі країни затягують з графіками тренувань українських пілотів.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Зазначимо, що Зеленський вже прибув до Вільнюса на саміт НАТО. На ньому Київ хоче отримати запрошення приєднатися до Альянсу.

Водночас посол Литви в НАТО Дейвидас Матульоніс вважає, що Україна не отримає запрошення під час саміту. Проте на ньому буде визначено чіткішу процедуру, за яких умов Україна може його отримати.

Окрім запрошення до членства в НАТО, Україна хоче отримати гарантії безпеки від Заходу на період, поки вона не стане повноправним членом Альянсу.

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