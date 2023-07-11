Резніков прибув на саміт НАТО: підпише угоду про підготовку пілотів на F-16 з Францією
Міністр оборони Олексій Резніков планує підписати угоду про підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 з Францією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на литовське видання LRT.
Резніков прибув на саміт НАТО у Вільнюсі.
Перед офіційними зустрічами міністр зазначив, що підпише з французьким колегою Себастьяном Лекорню угоду про підготовку пілотів на винищувачах F-16.
При цьому Резніков відмовився обговорювати з журналістами членство України в НАТО.
"Наша мета - повноправне членство", - зазначив він.
F-16 для України
Союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16. Очолюють коаліцію Нідерланди та Данія.
Спершу президент Володимир Зеленський сподівався, що навчання українців на F-16 розпочнуться у серпні, а самі літаки Україна зможе отримати через шість-сім місяців. Проте нещодавно він повідомив, що деякі країни затягують з графіками тренувань українських пілотів.
Саміт НАТО у Вільнюсі
Зазначимо, що Зеленський вже прибув до Вільнюса на саміт НАТО. На ньому Київ хоче отримати запрошення приєднатися до Альянсу.
Водночас посол Литви в НАТО Дейвидас Матульоніс вважає, що Україна не отримає запрошення під час саміту. Проте на ньому буде визначено чіткішу процедуру, за яких умов Україна може його отримати.
Окрім запрошення до членства в НАТО, Україна хоче отримати гарантії безпеки від Заходу на період, поки вона не стане повноправним членом Альянсу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.