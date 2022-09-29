Резніков пояснив скільки Росія втратила "підготовлених вояк" до оголошення мобілізації
До оголошення мобілізації, Росія, у війні проти України, втратила більше 50 тисяч солдатів. Більше 100 тисяч "підготовлених вояк" отримали поранення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони України Олексія Резнікова в інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна"
Як пояснює Резніков, рішення Росії оголосити мобілізацію було очікуваним на тлі великих втрат у війні.
"Оскільки її назвали "частковою" мобілізацією, логічно скоротити його до "чмобілізації". Це був абсолютно очікуваний захід і не був для нас новиною. Тому що ми достеменно знаємо реальні втрати російських військ", - пояснює міністр.
Також Резніков зауважив, що Росія увесь цей час втрачала "підготовлених вояк" й сьогодні намагається заповнити ці втрати мобілізованими.
"Вони (росіяни, - ред.) втратили від 50 тисяч убитими та щонайменше 100 тисяч пораненими. Причому це були підготовлені вояки. Абсолютно логічна реакція військово-політичного керівництва Кремля - почати заповнювати ці втрати", - зауважив міністр.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова Кремля Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. За словами міністра оборони Сергія Шойгу, Москва готується призвати до 300 тисяч резервістів.
У Раді за президента Росії також запропонували розширити список військовозобов'язаних мігрантами, які мають російське громадянство менше 10 років. Тим часом є інформація, що загалом Росія планує мобілізувати 1,2 млн росіян.
Тим часом Генштаб вже відзначав, що Росія почала відправляти на війну проти України мобілізованих громадян без підготовки.
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