Кремль хоче мобілізувати понад 1 млн росіян. У пріоритеті селяни, - "Медуза"
Російська Федерація планує залучити до війни проти України 1,2 млн росіян. Найбільше мобілізують саме селян.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "Медуза".
Згідно з даними джерела видання, яке близьке до керівництва Москви, Росія планує мобілізувати у столиці Росії до 16 тисяч людей. Цю ж інформацію підтвердило джерело, близьке до одного з федеральних міністерств. Тим часом у Петербурзі на війну заберуть близько 3,2 тисячі росіян.
З обласних центрів ймовірно набиратимуть по мінімуму. Водночас найбільше мобілізують людей саме з сільських районів, оскільки там "немає ЗМІ, опозиції і більше підтримки війни".
Тим часом як відзначає інше російське видання "TACC", речник президента Росії Дмитро Пєсков заперечує інформацію щодо мобілізації 1,2 млн людей.
"Повідомлення про плани призвати 1,2 млн росіян у рамках часткової мобілізації - теж брехня", - заявив Пєсков.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова Кремля Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. За словами міністра оборони Сергія Шойгу, Москва готується призвати до 300 тисяч резервістів.
У Раді за президента Росії також запропонували розширити список військовозобов'язаних мігрантами, які мають російське громадянство менше 10 років.
Тим часом у Генштабі України відзначили, що Кремль був змушений поспішно оголосити мобілізацію через загрозу режиму президента Росії Володимира Путіна.
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